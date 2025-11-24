Nicolás Larcamón exige arbitraje a la altura de una liguilla; pide que los protagonistas sean los jugadores

Nicolás Larcamón levantó la voz previo al arranque de la liguilla del Apertura 2025. El técnico de Cruz Azul pidió que el arbitraje esté a la altura del duelo ante Chivas, subrayando que la calidad existe, pero que en instancias definitivas es crucial reducir el margen de error.

El estratega argentino insistió en que el rendimiento arbitral no depende únicamente del silbante principal. Para Larcamón, la elección de asistentes y del equipo encargado del VAR será igual de determinante para garantizar un partido justo y sin sobresaltos.

Larcamón reconoció la preparación del gremio arbitral mexicano. “Creo que identifico muy bien la calidad del arbitraje en México. Muchos de los árbitros que dirigen fin de semana a fin de semana son muy buenos, no tengo dudas de eso”, señaló ante los medios , confiado en su capacidad.

Sin embargo, pidió que los árbitros que estén en la fase de liguilla, los consideren por el nivel del enfrentamiento. “Es importante que las designaciones consideren lo relevante que puede ser el buen trabajo de una terna arbitral, no solo del principal, sino de asistentes y asistentes VAR, que constituyen a los mejores representantes del colegio de árbitros para achicar el margen de error y estar en manos de los mejores. Hay casos que no se alinean a esos niveles de competencia y capacidad.

También confió en que los protagonistas de la serie serán los futbolistas y no las decisiones arbitrales. “Ojalá estemos en manos de los mejores árbitros, que el futbol mexicano los tiene, y que los actores principales de esta serie sean los jugadores. Eso es lo mejor para el espectáculo y para el producto de la Liga MX, que es lo que todos queremos”.

El entrenador también recuperó un episodio que marcó a su equipo en el torneo regular, la acción que terminó con la grave lesión de Kevin Mier. Aunque evitó profundizar y caer en polémicas, dejó claro que fue un momento que todavía pesa dentro del plantel.

Sobre ese incidente, compartió su sentir.“Realmente, las circunstancias fueron muy evidentes, la muy mala gestión respecto a esa situación; me refiero al fallo arbitral del partido puntualmente, no después a la toma de decisiones por parte de la Comisión. Lastimosamente, para nosotros fue un costo muy alto”.

Por último, dedicó unas palabras al portero colombiano, que no estará en la liguilla ni el torneo intercontinental de diciembre:. “Lo lamento por Kevin Mier, porque no se merecía quizás no estar presente y protagonizando todos estos momentos lindos ”, recordó, destacando la importancia del colombiano en la campaña cementera.