Juan Román Riquelme se rinde ante Marco Antonio Solís: "Usted es el ídolo de mi mamá"

Boca Juniors jugó hace unas horas como local ante Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, un juego que, luego de intensos minutos, terminó con triunfo (2-0) para el Xeneize.

El partido, que tuvo una espectacular entrada en La Bombonera, contó, entre otros, con la presencia en las gradas del cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien aprovechó su estancia en Argentina para disfrutar del futbol.

Lee también Allan Saint-Maximin, estrella del América podría jugar el Mundial de 2026 con Haití

La estrella de éxitos como “Si No Te Hubieras Ido”, “Si Te Pudiera Mentir” o “Mi Eterno Amor Secreto” no pasó desapercibida para los aficionados e incluso para la dirigencia del equipo, que no dudó en reconocer al mexicano.

Fue Juan Román Riquelme, exfigura del club y actual presidente de Boca Juniors, quien se acercó al palco del intérprete y, además de regalarle una camiseta personalizada, le dejó un emotivo mensaje asegurando que era un ídolo para su familia.

Lee también Christian Martinoli explota tras eliminación de Pumas del Play-In: “Se tienen que ir todos con este pinch* fracaso”

“Maestro, ¿cómo anda? Usted es el ídolo de mi mamá, va a todos los shows a verlo a usted. Se sabe cada canción, cómo va, el otro y el otro. De verdad, muchísimas gracias por alegrarle la vida”, mencionó Riquelme.