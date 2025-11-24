Christian Martinoli revela su top 10 de narradores mexicanos y se olvida de Andrés Vaca de Televisa

Más Información

Christian Martinoli es, sin duda alguna, uno de los mejores narradores de México, quien, con su estilo, se ha convertido en un modelo a seguir para nuevas generaciones de comunicadores que esperan, en algún momento, alcanzar su éxito.

Al lado de Luis García, el narrador estelar de TV Azteca, ha dominado durante varios años el rating frente a Televisa, que actualmente busca competir con la dupla de David Faitelson y Andrés Vaca.

Con más de 25 años en la televisión, Martinoli no dudó en compartir su opinión sobre los mejores narradores que ha escuchado en los últimos años, lista en la que aparecieron varias figuras de Televisa, pero en la que no estuvo Andrés Vaca.

En una dinámica en su pódcast, Martinoli mencionó a las mejores voces que ha podido escuchar, pero sin asignarles un número, ya que para él todos son históricos del micrófono.

La lista de Christian Martinoli inició con: Fernando Marcos, leyenda de Televisa; Enrique Bermúdez; Raúl Orvañanos; Ángel Fernández; Emilio Fernando Alonso; Adán Vega Barajas; Alberto Fabriz; Paco González; Gerardo Peña y Jesús Humberto López.

La ausencia de Vaca no pasó desapercibida en las redes sociales, plataformas en las que los seguidores de ambos recordaron las muestras de respeto entre los narradores, quienes han compartido que se llevan bien, pero no tienen una amistad.

