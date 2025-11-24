Más Información

La polémica cadena de Dominik Mysterio que recibió de manos de una casa joyera mexicana

Carolina Panthers vs San Francisco 49ers: Horario y canales para ver EN VIVO el Monday Night Football; HOY, lunes 24 de noviembre

Larcamón anticipa una eliminatoria intensa ante Chivas; "Me imagino una serie muy disputada"

Martín Varini advierte a Toluca antes del duelo: "Bravos no tiene miedo"

Juan Román Riquelme se rinde ante Marco Antonio Solís: "Usted es el ídolo de mi mamá"

Bravos de Juárez dio el golpe sobre la mesa al vencer a Pachuca en un duelo cargado de tensión y emociones, asegurando así su boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

El equipo fronterizo mostró carácter y solidez defensiva, aprovechando cada oportunidad para imponerse ante un rival que llegaba como favorito.

Ahora, el reto será mayúsculo: enfrentar a Toluca, actual campeón y uno de los equipos más regulares del campeonato, situación que no genera miedo para Martín Varini, entrenador fronterizo que mostró su respeto a los escarlatas, pero aseguró que jugarán sin miedo.

“Desde el primer día hemos tratado de transmitir el gen competitivo y eso marca que vamos a enfrentar a Toluca con las mismas ganas de ganar de hoy, sabiendo que es un gran rival, el último campeón, pero sin miedo”, mencionó.

El uruguayo, quien ha visto en las últimas semanas su nombre llegar a las redes sociales por el rumor de quedar fuera del equipo al finalizar el torneo, habló sobre ese escenario.

“Respecto a mi futuro, no cambió lo que he estado hablando: quiero esperar a que termine. Es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después. Mi cabeza está puesta en poner a Bravos en Liguilla; cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, finalizó.

