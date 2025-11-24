Martín Varini advierte a Toluca antes del duelo: "Bravos no tiene miedo"

Bravos de Juárez dio el golpe sobre la mesa al vencer a Pachuca en un duelo cargado de tensión y emociones, asegurando así su boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

El equipo fronterizo mostró carácter y solidez defensiva, aprovechando cada oportunidad para imponerse ante un rival que llegaba como favorito.

Ahora, el reto será mayúsculo: enfrentar a Toluca, actual campeón y uno de los equipos más regulares del campeonato, situación que no genera miedo para Martín Varini, entrenador fronterizo que mostró su respeto a los escarlatas, pero aseguró que jugarán sin miedo.

“Desde el primer día hemos tratado de transmitir el gen competitivo y eso marca que vamos a enfrentar a Toluca con las mismas ganas de ganar de hoy, sabiendo que es un gran rival, el último campeón, pero sin miedo”, mencionó.

El uruguayo, quien ha visto en las últimas semanas su nombre llegar a las redes sociales por el rumor de quedar fuera del equipo al finalizar el torneo, habló sobre ese escenario.

“Respecto a mi futuro, no cambió lo que he estado hablando: quiero esperar a que termine. Es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después. Mi cabeza está puesta en poner a Bravos en Liguilla; cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, finalizó.