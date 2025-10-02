Más Información

NFL: Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams en tiempo extra

MLB: Así se disputarán las Series Divisionales de las Grandes Ligas; Yankees y Dodgers ya tienen rival

Así marcha la tabla de la Champions League, tras la Jornada 2; Bayern Munich lidera

¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20?

Paola Morán, velocista olímpica mexicana, se une al Atlas como nutrióloga

Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad con 3:36 minutos por jugar.

Unos 49ers plagados de lesiones se las ingeniaron para conseguir un electrizante triunfo por 26-23 sobre los Rams de Los Ángeles.

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers (4-1), quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Vino luego un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty que volvió a igualar el marcador por los Rams (3-2) con dos segundos por jugar.

Los Rams entregaron el balón a San Francisco para comenzar el tiempo extra, y Jones avanzó para preparar el tercer gol de campo de Piñeiro con 5:51 restantes.

Los Ángeles avanzó por el campo, y enfrentando una cuarta y uno en la yarda 11 de San Francisco, el entrenador Sean McVay decidió arriesgarse. Marques Sigle y Deommodore Lenoir frenaron a Williams muy lejos del punto que hubiera significado el primero y 10.

Matthew Stafford pasó para 389 yardas y tres touchdowns por los Rams.

