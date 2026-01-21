NFL: El mexicano Isaac Alarcón renueva contrato con los 49ers de San Francisco

Este martes trascendió que el liniero ofensivo Isaac Alarcón, jugador mexicano de los 49ers de San Francisco, renovó contrato con los gambusinos, consolidándose por séptimo año consecutivo dentro de la NFL.

Alarcón, del Tecnológico de Monterrey, es uno de los jugadores latinoamericanos con mayor trayectoria en la liga de futbol americano más importante del mundo.

Su llegada a la NFL se dio el 28 de abril de 2020 cuando firmó con los Cowboys de Dallas como parte del International Player Pathway Program.

Esta renovación le permite soñar a Isaac con un rol protagónico en San Francisco, ya que por ahora su aporte ha sido ofrecerle profundidad a la plantilla de Kyle Shanahan.

Mientras tanto, sigue poniendo en lo más alto la bandera mexicana en la NFL y en uno de los equipos más ganadores de la liga.

