NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las Finales de Conferencia rumbo al Super Bowl LX?

Este fin de semana se llevarán a cabo las finales de conferencia de la NFL, con los dos últimos partidos antes de conocer a los equipos que jugarán el Super Bowl LX en el estadio Levi's de San Francisco.

Para fortuna de los amantes del futbol americano, como sucedió durante todos los playoffs, los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Primero, los Patriots de New England jugarán contra los Broncos de Denver en el Empower Field at Mile High, en un partido donde Drake Maye, candidato a ganar el premio al Jugador Más Valioso, enfrentará al mariscal de campo suplente Jarrett Stidham, quien tomará el lugar de Bo Nix tras fracturarse el tobillo en el juego divisional contra los Bills de Buffalo.

Este será el regreso de los Pats al juego de campeonato de la AFC por primera vez desde 2019, cuando Tom Brady venció a Patrick Mahomes. La última vez que Broncos jugó esta instancia fue hace 10 años, justamente contra Nueva Inglaterra, y no sólo ganaron, terminaron por conquistar el Super Bowl que de igual manera se jugó en el hogar de los 49ers de San Francisco.

Jarrett Stidham enfrentará a Drake Maye por el título de la AFC / Foto: Especiales

Más tarde, los Rams visitarán el ruidoso Lumen Field de Seattle para vencer a unos imparables Seahawks, que vienen de destruir a los 49ers en la ronda divisional. Esta será la quinta vez que los Seahawks jueguen por el título de la NFC, mientras que los Rams ya han estado en este escenario 11 veces y esta es la segunda en los últimos seis años.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan los días, horarios y canales donde ver en vivo cada partido.

Sam Darnold y Matthew Stafford luchan por la NFC / Foto: Especiales

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LAS FINALES DE CONFERENCIA DE LA NFL?

Ambos partidos se jugarán el domingo 25 de enero, pero con horas de diferencia.

New England Patriots vs Denver Broncos

Hora: 14:00 horas

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Los Ángeles Rams vs Seattle Seahawks

Hora: 17:30 horas

Transmisión: Canal 5 y FOX Sports

