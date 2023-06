"Nadie se quiere ir de la Selección" asegura Sebastián Córdova

Los rumores de que algunos jugadores de la Selección Mexicana querían abandonar la concentración, se han disipado.

Todo quedó en una inconformidad marcada por la larga concentración, por lo lejano que está el hotel para las familias, sumado a la frustración de la derrota ante Estados Unidos y el no jugar.

Lee también: Checo Pérez queda eliminado de la qualy del GP de Canadá ¡Largará en el sitio 12!

Contando desde el 8 de junio, fecha en que se jugó ante Guatemala, hasta la disputa de la final de la Copa Oro el 16 de julio, habrá seleccionados que estarán 39 días en concentración.

Demasiado, es verdad, pero "todo vale la pena por ponerse la camiseta de la Selección Mexicana”, mencionó Sebastián Córdova.

“Vale muchísimo portar la camiseta de la Selección, es algo que desde chico uno lo quiere y lo sueña”, menciona el volante campeón con Tigres en el futbol mexicano.

Lee también: Arremete David Benavidez contra Canelo Álvarez: "¿Por qué me tienes miedo?"

También es verdad que “hay pros y contras” en ser seleccionados mexicanos. "No estar con la familia duele, estar encerrado cerca de 40 días cuesta, pero lo hacemos por gusto”.

Sin embargo, no sólo es estar por estar, “nos gustaría siempre triunfar, desde que llegas aquí esa es la consigna, si alguien no quiere venir a triunfar, pues no creo que tenga cabida”.

Así que no hay nada de complot o golpe de estado, y Luis Ángel Malagón lo deja en claro: “Se me hace absurdo todo lo que salió, nada de eso existe. No sé de dónde sacan cosas que no son verdad. Estamos unidos para revertir esta situación”, mencionó el portero del América.

Lee también: Ricardo Salinas Pliego explota contra la Selección Mexicana: “La verdad es cara y mala”

Antes de pensar en irse a descansar, deja claro que “todo jugador anhela estar en la Selección. Estar en la Selección te motiva por sí mismo. No creo que nadie se quiera ir. Yo desde que llegué aquí estoy ilusionado. Esto es parte de un proceso, hay que creer en la idea del profe (Diego Cocca) y salir adelante, pero estando juntos”.

Así que vacaciones por ahora no: “Nadie piensa en eso. Sabemos lo que nos jugamos, lo que nos toca hacer ahora mismo. Queríamos estar en la final, pero lamentablemente sucedió lo que sucedió, iremos por todo en el tercer lugar y después pensar en la Copa Oro”, indicó César Montes.

Lee también: Leyenda del futbol francés critica a Kylian Mbappé y asegura que "tiene un lado insoportable"