Mundial 2026: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de Alemania y Países Bajos de este lunes 17 de noviembre

Las Eliminatorias de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés) rumbo a la Copa del Mundo de 2026 están cada vez más cerca de finalizar.

En los próximos días, conoceremos a las 12 selecciones del viejo continente que estarán clasificadas al siguiente Mundial de manera directa.

De igual forma, a las 16 que tendrán una segunda oportunidad de avanzar a la justa mundialista, por la vía del Repechaje de Europa.

Hasta el momento, hay cinco países europeos que ya tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo: Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega y Portugal.

Además, hay cinco que tienen asegurada su presencia en los Play-Offs: Ucrania, Irlanda, Italia, Albania y Chequia.

Por tal motivo, en los próximos días se estarán definiendo el resto de las selecciones que clasificarán directamente al Mundial y las que avanzarán a la Repesca.

Este lunes 17 de noviembre, se confirmarán otras dos selecciones de UEFA que estarán en el torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Por lo tanto, también se conocerá a otras dos que estarán en el Repechaje, ya que hoy se jugará la última jornada de los Grupos A y G.

En el primer sector, Alemania y Eslovaquia se enfrentarán por el primer lugar de la tabla general.

Ambas escuadras llegan a este compromiso empatadas con 12 puntos, por lo que tienen asegurado su boleto, al menos, a los Play-Offs.

La diferencia de goles favorece a la Mannschaft (+10), por lo que a los eslovacos únicamente les sirve la victoria para clasificar directamente.

Mientras que, en el otro grupo, Países Bajos tratará de asegurar la primera posición de la clasificación para mantenerse por encima de Polonia.

La Naranja Mecánica cuenta con 17 unidades y con una diferencia de anotaciones de +23; por su parte, los polacos tienen 14 y una diferenciade +11.

Es decir, salvo un auténtico milagro, los Tulipanes estarán en el siguiente Mundial, incluso perdiendo con Lituania.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de Alemania y Países Bajos de este lunes 17 de noviembre

Alemania vs Eslovaquia

Fecha: Lunes 17 de noviembre

Hora: 13:45

Estadio: Red Bull Arena

Transmisión: SKY Sports