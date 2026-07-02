Universal Deportes | 02-07-26 | 09:17 | Actualizada | 02-07-26 | 09:19 |

Este jueves, 2 de julio, continuarán los Dieciseisavos de Final en la . La agenda contempla tres partidos, de los cuales solo uno podrá verse por televisión abierta: España contra Austria, a partir de la una de la tarde (en tiempo del centro de México).

El resto de los compromisos se dividirán a lo largo del día para cerrar con el duelo de Suiza y Argelia a las nueve de la noche en el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

Si bien los tres duelos prometen emociones, la cita entre Portugal y Croacia tendrá una carga mayor porque será el “partido del adiós” para Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Solo uno podrá avanzar a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.

De momento, las selecciones que ya están clasificadas a los Octavos de Final del Mundial de 2026 son Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica.

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Luka Modric con la selección de Croacia, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
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¿Qué partidos se jugará este jueves en el Mundial de 2026?

Jueves, 2 de julio

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  • España vs Austria | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.
  • Portugal vs Croacia | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
  • Suiza vs Argelia | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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Luis de la Fuente y Lamine Yamal con la selección de España, durante la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
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