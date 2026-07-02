Toronto.— El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado entre Portugal y Croacia, la mayor cita del futbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

El “mata mata” entre el feroz delantero y el cerebral mediocampista, que ganaron cuatro Champions League en seis temporadas juntos en el Real Madrid, vale el pase a octavos de final.

Pero será a la vez la prueba viva de la ampliación de la longevidad en el deporte, con dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en una Copa del Mundo.

Indiscutidos durante décadas en sus selecciones, ambos ídolos han abierto interrogantes, donde muchos se preguntan si ahora son una carga en el anhelo de sus países de llegar lejos en el torneo.

Antes de esta edición, sólo el camerunés Roger Milla había disputado un Mundial como jugador de campo después de cumplir los 40, en Estados Unidos 1994. Sobrepasar esa edad solía estar reservado para los porteros.

Cristiano Ronaldo y Modric llevan mucho tiempo desafiando al paso del tiempo, pero han dejado ver sus años en el que seguramente será su último gran acto en el escenario mundial. ¿Quién dirá adiós primero?

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