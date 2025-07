Miguel Herrera minimiza a Luis Ángel Malagón y enaltece a Keylor Navas: "No hay comparación entre ellos"

Este lunes se puso fin a la novela de Keylor Navas y Pumas, quienes, luego de días de rumores, unirán caminos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La llegada del exjugador del Real Madrid, que se encontraba jugando en Argentina, fue confirmada mediante redes sociales por parte de Newell's, que informó sobre su incorporación al equipo mexicano.

El movimiento de los universitarios generó de inmediato todo tipo de opiniones, siendo una de las más destacadas la de Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, quien aplaudió el fichaje y colocó a Navas por encima de cualquier arquero del futbol mexicano.

Herrera, quien fue el responsable de regresar a Navas a la selección centroamericana, no dudó en destacar el rol de liderazgo del exfutbolista del PSG, minimizando incluso a Luis Ángel Malagón.

"Malagón es un buen arquero, pero Keylor es top mundial. No hay comparación. Luis Ángel Malagón no tuvo una buena Copa Oro, tuvo tres títulos con América y no fue figura", mencionó en entrevista con Claro Sports.

Herrera, quien también habló de Guillermo Ochoa, incluso afirmó que, en lugar de Javier Aguirre, no tendría dudas y le daría el puesto titular al exjugador del Salernitana.

"Hoy, si me dieran a elegir entre poner a Malagón y a Guillermo Ochoa, yo pondría a Memo. Todavía le hace falta demostrar", finalizó.