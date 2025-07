Figura explota tras caer ante Toluca; "Los árbitros no ayudan al América"

Las Águilas del América jugaron hace unas horas el Campeón de Campeones de la Liga MX, un duelo lleno de emociones que terminó con derrota para el equipo de André Jardine.

El equipo azulcrema, que tomó ventaja con una anotación tempranera, no supo controlar el partido y cayó (1-3) ante Toluca, que demostró el gran momento que vive bajo la batuta de Antonio Mohamed.

Luego del resultado, que generó tristeza en la afición americanista y aumentó las dudas sobre el momento de algunos elementos, uno de los jugadores más importantes del equipo habló de lo ocurrido.

Se trata del defensor mexicano Ramón Juárez, quien aseguró que luego del trabajo del árbitro en el partido ante los escarlatas, queda demostrado que no se ayuda al América para levantar campeonatos.

"Siempre he dicho que es una tremenda y rotunda mentira que nos favorecen (los árbitros). Obviamente, el antiamericanismo y demás siempre se quiere colgar de eso, pero la realidad es que no es así", mencionó.

El futbolista, quien ha sido convocado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, siguió hablando del tema y no perdió la oportunidad de establecer que a diferencia de muchos, ante las malas marcaciones no se quejan.

"Ahora que también nos vemos afectados, créeme que no nos queremos meter nadie en ese tema porque no es nuestra mística. En nuestra historia no nos andamos quejando del arbitraje; se podrán equivocar también, porque somos humanos", finalizó.

Después del resultado adverso, América tendrá una nueva oportunidad para regalarle una alegría a sus fanáticos en el torneo local, al enfrentar a Necaxa, previo a competir en la Leagues Cup.