México vs Italia: Horario y canales para ver el Mundial Femenil Sub-17; este domingo, 2 de noviembre

El camino de la Selección Mexicana Femenil continúa en el Mundial Sub-17. Mientras la noche cae en Rabat, Marruecos, la escuadra nacional disputará los Cuartos de Final ante Italia en la cancha del Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah.

Las dirigidas por el estratega Miguel Gamero tienen clara su estrategia: jugar como si fuera la final del Mundial de la categoría, tomando ventaja de las debilidades del conjunto italiano.

“Italia tiene mucha dinámica, intensidad… Su juego es muy directo. Verticales. Entonces, debemos estar atentos en la línea defensiva. Sabemos que sus centrales no son de mucha velocidad y podemos generarles daño por ahí. Tenemos que ser inteligentes y estar concentrados porque cualquier detalle puede marcar la diferencia”, adelantó Gamero.

El Tricolor Femenil se abrió camino después de terminar en el segundo lugar del Grupo B, dejando un saldo de dos victorias (Países Bajos y Camerún) y una derrota (Corea del Norte). Mientras que, en los Octavos de Final, venció a Paraguay con un solitario gol.

En contraste, Italia ha construido un paso firme a lo largo del Mundial sin mayores complicaciones. Situación de la que la futbolista Bárbara del Real tiene conocimiento: “Estamos fuertes, unidas y con ganas de querer pasar a esa final. Hemos analizado sus partidos que han tenido y como todos los rivales, son fuertes. Por algo están en esta etapa. Estamos listas para enfrentar a quien se nos ponga enfrente”, prometió.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, correspondiente a los Cuartos de Final.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Selección Mexicana Femenil Sub-17?

Domingo, 2 de noviembre

México vs Italia | Cuartos de Final | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y FIFA+.

