México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

La Selección Mexicana falló en el intento por avanzar a la final de la Copa Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos. El conjunto que dirige Miguel Gamero cayó por la mínima ante Países Bajos en las semifinales.

El Tricolor enfrentará a Brasil en el partido por el tercer lugar de la competencia, mientras que Países Bajos se medirá ante Corea del Norte, que eliminó a la escuadra sudamericana en semis. Con el orgullo herido por la derrota en la antesala de la gran final, ambos equipos lucharán por el bronce en el Estadio Olímpico de Rabat, capital marroquí.

La Selección Mexicana, dos veces campeona del mundo en esta categoría, buscará su primer bronce de la historia. México se alzó con la copa en las ediciones de 2005 y 2011; cayó en las finales de 2013 y 2019 y en este 2025 su máxima aspiración es el bronce.

Selección Mexicana Femenil Sub-17 - Foto: @TigresFemenil en X

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial Femenil Sub-17 entre México y Brasil?

México y Brasil chocarán a las 9:30 horas (centro de México) en el Olímpico de Rabat. El encuentro tendrá transmisión en nuestro país a través de televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Brasil

Fecha: sábado, 8 de noviembre.

sábado, 8 de noviembre. Hora: 9:30 horas (centro de México).

9:30 horas (centro de México). Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX.

