Más Información

Liga MX: Mazatlán vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

Liga MX: Mazatlán vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

El Oso González confía en que la Hormiga se convierta en campeón de goleo

El Oso González confía en que la Hormiga se convierta en campeón de goleo

PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

La falló en el intento por avanzar a la final de la Copa Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos. El conjunto que dirige Miguel Gamero cayó por la mínima ante Países Bajos en las semifinales.

El Tricolor enfrentará a Brasil en el partido por el tercer lugar de la competencia, mientras que Países Bajos se medirá ante Corea del Norte, que eliminó a la escuadra sudamericana en semis. Con el orgullo herido por la derrota en la antesala de la gran final, ambos equipos lucharán por el bronce en el Estadio Olímpico de Rabat, capital marroquí.

La Selección Mexicana, dos veces campeona del mundo en esta categoría, buscará su primer bronce de la historia. México se alzó con la copa en las ediciones de 2005 y 2011; cayó en las finales de 2013 y 2019 y en este 2025 su máxima aspiración es el bronce.

Lee también

Selección Mexicana Femenil Sub-17 - Foto: @TigresFemenil en X
Selección Mexicana Femenil Sub-17 - Foto: @TigresFemenil en X

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial Femenil Sub-17 entre México y Brasil?

México y Brasil chocarán a las 9:30 horas (centro de México) en el Olímpico de Rabat. El encuentro tendrá transmisión en nuestro país a través de televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Brasil

  • Fecha: sábado, 8 de noviembre.
  • Hora: 9:30 horas (centro de México).
  • Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX.

Lee también

Miguel Gamero, técnico de la Selección Mexicana Sub 17 que participa en el Mundial de la categoría de Marruecos 2025. FOTO: @miseleccionfem
Miguel Gamero, técnico de la Selección Mexicana Sub 17 que participa en el Mundial de la categoría de Marruecos 2025. FOTO: @miseleccionfem

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS