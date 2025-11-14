México Sub-17 va por una gesta ante Argentina en la Copa del Mundo; horario y canales para ver EN VIVO

Si el futbol fuera una telenovela, la Selección Mexicana Sub-17 estaría en el capítulo donde el protagonista necesita un verdadero milagro.

Este día, en los dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría en Qatar 2025, el Tricolor se mide a Argentina, un equipo que barrió su grupo como si jugara con el control de la consola de videojuegos en modo fácil: tres victorias, 11 goles a favor y solo dos en contra.

México, en cambio, avanzó como el peor tercer lugar clasificado gracias a que recibió menos tarjetas que Arabia Saudita.

Sí... ¡Bendito Fair Play! En un torneo de 48 selecciones, la FIFA decidió que los buenos modales también cuentan.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño cerró la fase de grupos con una victoria ante Costa de Marfil (1-0) y dos derrotas ante Corea del Sur (1-2) y Suiza (1-3), sumando tres puntos, tres goles a favor y cinco en contra.

Así, el cuadro nacional avanzó como el octavo mejor tercer lugar en un formato que cruza a los peores con los mejores.

Por ello, México se enfrentará al rival más duro posible, es decir, fue invitado a la fiesta, pero bailará con el campeón de la salsa.

“Esta es otra oportunidad. Este es un torneo diferente. Ahora vamos al matar o morir. El equipo está con nuevos bríos, con gran ánimo”, dijo el técnico nacional Carlos Cariño. La forma de clasificar no fue la mejor, pero “se logró... Lo último que se pierde es la esperanza. Es verdad, no era la mejor manera de clasificar, pero así se dio y eso nos da otra oportunidad. Vamos a intentarlo”, recalcó el estratega mexicano.

Por su parte, la albiceleste llega con el pecho inflado, un ataque letal, buena defensa y un equilibrio que los hace favoritos al título del certamen. La rivalidad añade una dosis de sabor extra.

En Qatar 2022, Argentina venció 2-0 al Tricolor Mayor en Fase de Grupos. Este año, en el Mundial Sub-20, en Chile, la escuadra sudamericana eliminó al cuadro azteca, con todo y el famoso Gil Mora, en cuartos de final.

Ahora, la Sub-17 tiene la oportunidad de cambiar el guion. Si el Tricolor gana, hará que por el momento se esfumen los fantasmas que han aparecido en otras categorías; pero si pierde, sumará otro revés a la lista de tropiezos ante un verdugo ya recurrente.

Horario y canales para ver EN VIVO Argentina vs México

Argentina vs México

Hora: 8:45

Fecha: Viernes 14 de noviembre

Estadio: Aspire Zone-Pitch 2

Transmisión: TUDN/ViX Premium/Nu9ve