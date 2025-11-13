La Selección Mexicana ya está en Torreón; así se vivió la llegada del Tricolor

Javier Aguirre fue el primero en bajar del autobús de la Selección Mexicana y atrás de él uno a uno de sus convocados.

La Selección Mexicana arribó a Torreón, Coahuila cerca de las siete de la noche y de inmediato se dirigió a su hotel de concentración. Un lujoso alojamiento alejado del caos, en silencio y con luces ligeras que reflejan la calma del lugar.

Así arribaron cada uno de sus seleccionados. Algunos con la calma del experimentado y algunos con paso veloz para alejarse de las cámaras, tal y como lo hicieron Armando González, Obed Vargas o Gilberto Mora.

Lee también Sebastián Cáceres revela la obsesión de Bielsa por la Liga MX; para el Loco, la Liguilla es de nivel europeo

Edson Álvarez, Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, entre otros arrimaron con calma, la misma que tienen al saber que su lugar en la próxima Copa del Mundo 2026 es casi un hecho.

México ya está en la Comarca Lagunera donde esta vez enfrentará a la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa, el sábado 15 de noviembre en el Territorio Santos Modelo, casa de los Guerreros.

El equipo Tricolor está completo y listo para cerrar de buena manera el 2025 antes de entrar de lleno a lo que será el año mundialista. El sábado se mide a la Garra Charrúa y el martes 18 hará lo propio ante Paraguay, aunque lo hará en San Antonio, Texas.

Lee también Copa del Mundo de 2026: Todas las selecciones que ha logrado su clasificación al torneo de FIFA

Sin Santiago Giménez, Julián Quiñones ni Guillermo Ochoa, el Vasco buscará la victoria 50 en su paso como técnico del Tricolor durantr las tres etapas. Para ello debe cerrar el año con dos triunfos; no gana desde la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, en septiembre.