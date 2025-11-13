Sebastián Cáceres revela la obsesión de Marcelo Bielsa por la Liga MX

En la década de los 90's, Marcelo Bielsa dirigió al Atlas (1993-95) y al América (1995-96); ha estado cerca de dirigir a la Selección Mexicana y no deja de ver el futbol de México.

Su historia como entrenador siempre llevará una marca del futbol mexicano. Ahora, tiene que ver la Liga MX para observar a los muchos futbolistas uruguayos que militan en suelo azteca.

Sebastián Cáceres, central de las Águilas del América y seleccionado celeste, reveló la percepción que el Loco tiene por los partidos de la Liga MX.

"Él sabe que es una liga competitiva, dinámica, con partidos exigentes, me ha dicho que los partidos de Liguilla son de nivel europeo. Hay que tomar en cuenta eso, porque conoce a todos los jugadores, ve los partidos, sabe el nivel de la liga y lo que puede dar", declaró el central charrúa.

Lee también: Checo Pérez corre por primera vez con Cadillac en un test en Imola

Para esta fecha FIFA, Bielsa llamó a seis elementos que militan en la actualidad en México y a dos más con pasado tricolor: Federico Viñas y Maximiliano Araujo.

"La verdad ellos saben que hay buenos jugadores, hace poco hablábamos de la calidad que hay en la liga y ellos lo tienen presente. Sin irnos lejos, Monterrey, nosotros, Tigres, Cruz Azul, jugadores con categoría. Todos son conscientes de eso y se comenta mucho, porque cada vez vienen más de Europa", agregó Cáceres sobre la imagen que tienen sus compañeros.

Lee también: Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia, nominados al mejor gol del año por la FIFA

Cáceres cumplirá el siguiente 2026 seis años como futbolista del América, su crecimiento en el futbol mexicano ha ido a más y eso le ha ganado un lugar en la Selección Uruguaya; ahora sueña con estar en el Mundial 2026.

"La liga es muy buena, para mí es la segunda mejor del continente. A la Selección (Mexicana) no se le han dado resultados a la hora de competir internacionalmente a lo mejor es por Concacaf, que no todos los partidos son exigentes", aseveró el zaguero de 26 años.