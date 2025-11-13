Tinieblas Jr. desata polémica en redes sociales por criticar la máscara de un luchador de la WWE

Lucha Libre AAA anunció su cartelera para su próxima presentación en Ciudad de México, misma que provocó el enojo del heredero de una de las máscaras más icónicas del pancracio nacional.

Dentro de la programación se encuentra un triangular para encontrar al retador número uno al Campeonato Peso Crucero de Triple A, que ostenta el mexicano Laredo Kid. Octagón Jr. se enfrentará a Je’Von Evans y Axiom, gladiador español que incomodó a Tinieblas Jr. por la similitud en los diseños de sus máscaras.

El luchador comentó la publicación realizada por la empresa mexicana en un tono totalmente irónico y desató la polémica en la caja de comentarios de Instagram.

Lee también El mexicano Penta Zero Miedo genera mismas ventas que John Cena y CM Punk, según WWE Shop

“Jajaja si parece la mía”, respondió Tinieblas Jr. a un comentario que decía “el debut de Tinieblas”. “Solo le puso adornos a los lados, vaya creatividad.”, agregó. La respuesta del veterano mexicano desencadenó varias reacciones en la publicación.

Y es que las dos máscaras, en esencia cumplen con la misma base; es decir, las dos tapas son doradas con una malla negra en el frente que impide ver un solo milímetro del rostro del luchador que la porta.

“¿Qué hablas de creatividad si eres Jr.? Literalmente ni diseñaste nada”, contestó un aficionado. “La de tu jefe será, pinche colgado”, respondió otro fanático. “Tampoco es que un pedazo negro en un dorado plano sea super creativo…”, añadió otro seguidor de la lucha libre, y así continuaron.

“Me voy a hacer una igualita a ver qué dicen jajaja”, escribió Tinieblas Jr. Y otro aficionado se unió a la conversación e incluso explicó la falta de trabajo del veterano ante esta situación. “¿Qué necesidad de expresarse así de un colega? Muy mal mi broder, luego por que no los bookean (contratan)”, respondió el usuario.

Lee también Tinieblas Jr. honra el legado de su padre; "He defendido el nombre a capa y espada", asegura

“Tampoco es que la máscara de Tinieblas sea super creativa. Un triángulo negro en una base dorada. Y ya, a veces uno que otro detalle pero equis. Para máscaras chingonas la de Wagner”, añadió otro seguidor. “Pelea mejor que tú wey la gente prefiere pagar por el que verte a ti”, contestó otro usuario.

¿Quién es Axiom?

Axiom es un joven luchador español de 28 años que llegó a la WWE en 2019 y ha completado un proceso desde la marca NXT UK (Reino Unido), pasando por NXT en donde ganó los títulos en pareja junto a Nathan Frazer.

En 2025 logró subir a la marca Smackdown en donde se ha ido ganando respeto y popularidad por su estilo ágil, que dista mucho de lo que se ve en los cuadriláteros de la península ibérica. Es precisamente ese estilo el que lo hace atractivo para el público mexicano, acostumbrado a vuelos y maniobras espectaculares.