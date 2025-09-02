¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

Tinieblas Jr. desentrañó una de las dudas más persistentes en la historia de la lucha libre mexicana: La supuesta identidad del Dr. Alfonso Morales como el hombre detrás de la máscara del Capitán Aventura.

El heredero del Gigante Sabio compartió detalles sobre esta broma que engañó a aficionados durante décadas, al grado de que —cuando falleció el comentarista— el luchador recibió algunos mensajes donde le daban el pésame.

“Cuando fallece el Dr. Alfonso Morales, a mí me empiezan a hablar [para darle el pésame]: ‘Ay, que en paz descanse tu papá’... A mi papá, también. Decían que estaba muerto. Fue una broma que creó el doctor, y mi papá le siguió la corriente”, relató Tinieblas Jr., entre risas.

“Cada vez que veían a mi papá, le decían: ‘¿Verdad que usted es el Dr. Alfonso Morales?’ Y mi papá decía: ‘No, no les voy a decir’. O luego a mí me decían: ‘¿Verdad que tu papá es el Dr. Alfonso Morales?... No, no les voy a decir’. Entonces, se hizo viral y es una broma que creció mucho”, agregó, con alegría.

La situación fue orquestada por el cronista. Una noche, en la Arena México, se acercó a Tinieblas (padre) y le propuso un plan: Pedirle una máscara para sembrar la duda entre sus compañeros, aprovechando la estatura similar de ambos.