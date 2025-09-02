¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

Más Información

Tinieblas Jr. desentrañó una de las dudas más persistentes en la historia de la lucha libre mexicana: La supuesta identidad del Dr. Alfonso Morales como el hombre detrás de la máscara del Capitán Aventura.

El heredero del Gigante Sabio compartió detalles sobre esta broma que engañó a aficionados durante décadas, al grado de que —cuando falleció el comentarista— el luchador recibió algunos mensajes donde le daban el pésame.

“Cuando fallece el Dr. Alfonso Morales, a mí me empiezan a hablar [para darle el pésame]: ‘Ay, que en paz descanse tu papá’... A mi papá, también. Decían que estaba muerto. Fue una broma que creó el doctor, y mi papá le siguió la corriente”, relató Tinieblas Jr., entre risas.

“Cada vez que veían a mi papá, le decían: ‘¿Verdad que usted es el Dr. Alfonso Morales?’ Y mi papá decía: ‘No, no les voy a decir’. O luego a mí me decían: ‘¿Verdad que tu papá es el Dr. Alfonso Morales?... No, no les voy a decir’. Entonces, se hizo viral y es una broma que creció mucho”, agregó, con alegría.

La situación fue orquestada por el cronista. Una noche, en la Arena México, se acercó a Tinieblas (padre) y le propuso un plan: Pedirle una máscara para sembrar la duda entre sus compañeros, aprovechando la estatura similar de ambos.

