Tinieblas Jr. allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

La lucha libre mexicana se prepara para recibir a un nuevo integrante que posee en las venas sangre legendaria. Tinieblas Jr. está allanando el camino para que su vástago continúe el legado.

“Estamos ahorita preparando el debut de mi hijo, pero en la Ciudad de México. Ya lo presenté en provincia”, afirmó Tinieblas Jr., visiblemente emocionado.

El joven luchador, quien lleva el nombre de Tinieblas 3G, se mantiene puliendo sus conocimientos y no sólo busca mantener el nombre de su abuelo y su padre en la cima, sino enriquecerlo con nuevas ideas.

“Siempre me dice: ‘Oye, papá, mira, ya vi este vuelo, me gustó esta llave, el tirabuzón, pero le estoy dando otra variación’. Entonces, le está gustando, tiene esa visión de darle brillo al personaje, y no como luchador, como héroe”, explicó.

El personaje del Capitán Aventura ha trascendido más allá del ring, inspirando cómics, películas y series. Tinieblas Jr. está comprometido en transmitir esa visión a su hijo: “El personaje de Tinieblas es un superhéroe que se presta para cualquier tipo de proyecto”.

