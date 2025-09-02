Más Información

Tinieblas Jr. allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

Tinieblas Jr. allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

Tinieblas Jr. honra el legado de su padre: “He defendido el nombre a capa y espada”

Tinieblas Jr. honra el legado de su padre: “He defendido el nombre a capa y espada”

La Selección Mexicana es víctima de la delincuencia; reportan robo en el autobús del Tricolor

La Selección Mexicana es víctima de la delincuencia; reportan robo en el autobús del Tricolor

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre?

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre?

Tinieblas Jr., con 35 años de carrera en la lucha libre, ha honrado el legado de su padre, manteniéndose vigente en las funciones estelares, desde su debut. El Hijo del Gigante Sabio presume con orgullo ser un defensor del nombre que recibió como herencia.

“He defendido el nombre de Tinieblas a capa y espada. Desde que mi papá me debutó en la lucha estrella, hasta hoy, he estado vigente”, comentó Tinieblas Jr., en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Desde aquel 8 de junio de 1990 (su debut), el Hijo del Capitán Aventura se las ha ingeniado para darle brillo al personaje que le fue otorgado, mismo con el que cumplió un sueño que nació en la infancia.

“Yo descubrí a mi papá a los 10 años, que era luchador... Lo acompañé a una arenita del Estado de México, en Los Reyes, La Paz, y fue cuando se puso la máscara. Cuando se le juntó la gente, las fotos, las porras, dije: ‘¡Qué buena onda!’, y ahí fue donde me nació el sueño: ‘Yo quiero ver a mi papá, quiero ser como él’, y siempre fue una ilusión”, compartió, con emoción.

En sus inicios, Tinieblas Jr. enfrentó grandes retos, como luchar contra figuras destacadas, pero siempre en combates principales, lo que provocó que su crecimiento fuera a mano dura.

“En la Arena México, me tocó contra los Hermanos Dinamita. Estuve una temporada y luché con todos, en las luchas estrella. Luego, nos fuimos al Toreo de Cuatro Caminos, pues con los mejores, y siempre estando en la lucha estrella. Imagínate cómo estaba yo atrás de la máscara, con esa responsabilidad”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios