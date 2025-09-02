Tinieblas Jr. honra el legado de su padre: “He defendido el nombre a capa y espada”

Tinieblas Jr., con 35 años de carrera en la lucha libre, ha honrado el legado de su padre, manteniéndose vigente en las funciones estelares, desde su debut. El Hijo del Gigante Sabio presume con orgullo ser un defensor del nombre que recibió como herencia.

“He defendido el nombre de Tinieblas a capa y espada. Desde que mi papá me debutó en la lucha estrella, hasta hoy, he estado vigente”, comentó Tinieblas Jr., en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Desde aquel 8 de junio de 1990 (su debut), el Hijo del Capitán Aventura se las ha ingeniado para darle brillo al personaje que le fue otorgado, mismo con el que cumplió un sueño que nació en la infancia.

“Yo descubrí a mi papá a los 10 años, que era luchador... Lo acompañé a una arenita del Estado de México, en Los Reyes, La Paz, y fue cuando se puso la máscara. Cuando se le juntó la gente, las fotos, las porras, dije: ‘¡Qué buena onda!’, y ahí fue donde me nació el sueño: ‘Yo quiero ver a mi papá, quiero ser como él’, y siempre fue una ilusión”, compartió, con emoción.

En sus inicios, Tinieblas Jr. enfrentó grandes retos, como luchar contra figuras destacadas, pero siempre en combates principales, lo que provocó que su crecimiento fuera a mano dura.

“En la Arena México, me tocó contra los Hermanos Dinamita. Estuve una temporada y luché con todos, en las luchas estrella. Luego, nos fuimos al Toreo de Cuatro Caminos, pues con los mejores, y siempre estando en la lucha estrella. Imagínate cómo estaba yo atrás de la máscara, con esa responsabilidad”, finalizó.