El mexicano Penta Zero Miedo genera mismas ventas que John Cena y CM Punk, según WWE Shop

La representación mexicana en WWE ha crecido de manera importante en este 2025. Desde su llegada a la empresa en el mes de enero, Penta se ha consolidado como una de las cartas fuertes en Monday Night Raw y sus números lo respaldan.

El Zero Miedo encabeza una larga lista de elementos que por mérito propio llegaron a la compañía como Dragon Lee, Ángel Garza, Humberto Garza y Fénix, hermano menor de Penta. Además, la adquisición de Lucha Libre AAA le dio entrada a talento de la talla de Psycho Clown, Pagano, Mr. Iguana, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Faby Apache, entre otros.

La combinación entre la espectacularidad de la lucha libre mexicana y la manera de contar historias arriba del ring del wrestling estadounidense ven en Penta a su mayor exponente. Por lo que el oriundo del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México ahora compite a la par de leyendas de la industria como CM Punk y John Cena, quien vive su año de retiro profesional.

¿Se dieron cuenta de los nuevos elementos en la entrada de Penta? ✨🤩👌 pic.twitter.com/ANJoxmRHUb — WWE Español (@wweespanol) November 5, 2025

Lee también India Sioux encuentra fortaleza en sus hijos para triunfar en la lucha libre

En la última actualización de ventas de WWE Shop, tienda oficial de la compañía estadounidense, se dio a conocer el alcance del Zero Miedo. La fotografía de Penta se ubica junto a la de John Cena en el Top 10 de los luchadores con más ventas en 2025, ordenada por orden alfabético.

¿Quiénes son los luchadores con más ventas de artículos en WWE Shop?

Penta es uno de los 10 luchadores que mayores ingresos generaron en la tienda oficial de WWE este 2025. La lista — ordenada por orden alfabético — incluye a: