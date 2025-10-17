México brilla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco; Mariana Bernal y Maya Becerra conquistan el 1-2 en China

Las lágrimas cayeron por el rostro de Mariana Bernal, después de disparar una última fecha en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: decisiva, ya que le permitió conquistar la medalla de oro en la modalidad de compuesto femenil.

Para la delegación tricolor, el día ensueño no terminó ahí. Maya Becerra se colgó la presea de plata en la misma categoría, dando luz a un histórico 1-2 que encendió a la ciudad de Nankín, en China, con el Himno Nacional Mexicano.

Esa flecha decisiva le permitió superar a su compatriota, la número uno del mundo. Mariana, con la emoción a flor de piel, externó su felicidad: "Se siente como un sueño hecho realidad. [...] Tuve que mantenerme presente y concentrada en cada flecha. Tuve una lesión y salir adelante después de eso, fue muy difícil".

El primer lugar se decidió por "flecha de oro", ya que —después de cinco sets— las arqueras mexicanas empataron por 147-147.

Bajo el día nublado de China, el podio quedó completado por la arquera Jyothi Surekha Vennam, quien superó a la británica Ella Gibson por 146-144.

