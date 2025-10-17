Carrera Panamericana 2025: Accidente en Mil Cumbres deja un muerto

En la Etapa 5 (Querétaro-Morelia) de la Carrera Panamericana se registró un fuerte accidente, donde Emilio Velázquez y su navegante Javier Mier sufrieron un despiste en el que terminaron impactando una sección llena de aficionados, de los cuales ocho salieron heridos y uno ya perdió la vida.

Durante el tramo que se corrió el lunes pasado, el conductor del Golden Tiger salió de la carretera tras la explosión de un neumático que ocasionó una rotura de su rin. Después de perder el control de su Studebaker, Velázquez sufrió una luxación en su brazo izquierdo, mientras que Mier salió ileso.

"Estamos tranquilos. Estamos con la conciencia tranquila de que no fue algo que a mí me hubiera gustado provocar ni que me hubiera gustado que me pasara. Me pasó, pero tenemos que ver hacia adelante, darle la vuelta a la página y regresar el próximo año a cumplir con el objetivo", expresó Emilio Velázquez al salir del hospital.

Este accidente ocasionó la suspensión de gran parte de la etapa, y el despliegue de unidades médicas para revisar a los heridos, quienes fueron atendidos en el lugar, salvo a José Martínez Valenzuela, aficionado que registró una fractura expuesta de tibia y fue llevado a un hospital.

José Martínez, también conocido como "El Pepón", fue el aficionado con lesiones más fuertes, por lo que pasó unos cuantos días en observación médica. De acuerdo con reportes de medios locales de Morelia, el afectado habría sido llevado al quirófano para un bypass coronario, cirugía de alto riesgo.

La propia organización de la Carrera Panamericana publicó un comunicado en el que oficializaron esta triste noticia.

"Con profunda tristeza, La Carrera Panamericana informa que, tras el despiste ocurrido el 13 de octubre de 2025 en el kilómetro 28 de la carretera Morelia-Mil Cumbres, en el Estado de Michoacán, la persona que permanecía hospitalizada en estado delicado falleció en las últimas horas, derivado de complicaciones médicas. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos ante esta irreparable pérdida".