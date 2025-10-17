La Selección Mexicana Sub 17, con mucha ilusión a su Mundial

Más Información
Lo que acaba de suceder con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile engrosó la lista de buenos momentos que han dado los equipos menores al futbol nacional. Ahora le toca a la Sub-17, al mando de Carlos Cariño, que participará en el Mundial de Qatar y que tiene la misión de, quizá, entregar mejores cuentas. “Vamos con mucha ilusión y con una gran preparación”, dijo el técnico.
Además de lo realizado recientemente por la Sub-20, Cariño y su equipo tienen como ejemplo lo hecho por las selecciones campeonas del mundo Sub-17 en Perú 2005 y México 2011, además del tercer lugar ganado por la Sub-20 en Colombia 2011. ¿Eso es presión o motivación para el equipo? El técnico no rehúye ninguna cuestión. “La presión siempre existe y más en selecciones juveniles, por la historia que se ha marcado”, y lo que sucedió en Chile, “es una motivación para todos. Es mi primer Mundial, y los chicos van a ver lo que pueden vivir y lo que pueden hacer. Nosotros debemos aprovechar este momento y tratar de escribir nuestra historia”.
Carlos Cariño tiene a sus futbolistas concentrados, puliendo los últimos detalles para salir este miércoles a Qatar, donde enfrentará en la primera fase a Costa de Marfil, Corea del Sur y Suiza. “El equipo está muy bien. Hubo muchas giras donde vimos muchísimos jugadores y los elegidos están conscientes de que esa bandera que puso en lo alto la Sub-20, la debemos sostener”.