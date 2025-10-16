Más Información

Ricardo Cordero empata el récord del piloto más ganador de la Carrera Panamericana

La Carrera Panamericana 2025 le pertenece a Ricardo Cordero, quien suma siete victorias en este histórico rally, empatando al francés Pierre de Thoisy. Además, su navegante Marco Hernández llegó a ocho triunfos, aumentando su ventaja como el copiloto más laureado de la competencia automovilística.

El camino hacia la victoria comenzó de manera difícil para la pareja a bordo del Malditillo, pues en la Etapa 1 les explotó una llanta y tuvieron que rodar por casi 10 kilómetros sin un neumático, ocasionando que su rin quedará totalmente destruido y perdieran dos minutos.

Después de ese incidente, el binomio fue recuperando su tiempo perdido llevando al límite a su Studebaker Champion, con el cual comenzaron a ganar el resto de etapas para acercarse de a poco al matrimonio de Hilaire y Laura Damiron.

Durante el tramo de San Luis a Zacatecas (la meta) Cordero y Hernández tuvieron una reñida pelea con los Damiron. El potosino y su copiloto arrancaron la etapa con una ventaja de 27 segundos, pero el francés y su esposa no quitaron el pie del acelerador y hubo un momento en el que había menos de dos segundos de distancia.

La carrera se definió en el mítico Cerro de la Bufa, donde Ricardo domó el camino y llegó como el más veloz de la "Pana" para alcanzar su séptima victoria en su trayectoria durante este rally, y de esta forma meterse a los libros de historia en la categoría de Turismo Mayor.

"Fue una Panamericana muy difícil, Hilaire lo hizo complicadísimo. El récord ya es México y francés, pero vamos por la 8", expresó el piloto del icónico Malditillo tras cruzar la meta frente a la catedral de Zacatecas.

En el 75 aniversario de la Carrera Panamericana se recorrieron más de cuatro mil kilómetros, donde el icónico rally regresó a Chiapas tras casi 10 años de no hacerlo; también estuvo en Puebla luego de 8 años y cerró en Zacatecas que había estado fuera del calendario en ediciones pasadas.

