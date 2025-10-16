Sebastián “Loco” Abreu se rinde ante la calidad de Gilberto Mora: “Es un jugador clase A”

Más Información

Gilberto Mora ha sido uno de los jugadores con mayor número de reflectores dentro del fútbol mexicano, gracias a su talento y capacidad, que a los 17 años lo han llevado a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Con esos antecedentes y la reciente participación en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, el elemento de Xolos de Tijuana espera seguir creciendo para, en un futuro cercano, cumplir el sueño de llegar al balompié europeo.

Una ilusión nada lejana para Sebastián “Loco” Abreu, entrenador del equipo fronterizo, quien ha visto en cada entrenamiento la evolución de Mora y no dudó en hablar de sus cualidades en la cancha, asegurando que, pese a su juventud, es un jugador de primera clase.

“Es un clase A. Sabemos que no tiene un año, acaba de cumplir 17. Hay que ir tachando los días de irlo disfrutando acá, porque él ya hizo un proceso de dos años de Primera División, de Selección, de Sub-20. El proceso lo hizo para que, cuando cumpla los 18, pueda dar ese salto de calidad”, mencionó en entrevista con ESPN.

Abreu, quien ha tenido una buena etapa con Tijuana, agregó que es importante seguir cuidando y arropando a Mora, esperando que todavía tiene muchas experiencias por vivir.

“Yo a veces veo como que hay miedo de decir: ‘Es un clase A’. Sí, le falta, sí hay que arroparlo, falta crecimiento, hay que prepararlo para todo el mundo extrafutbolístico que se presenta para este tipo de futbolistas”, finalizó.

