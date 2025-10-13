Más Información

Atlanta Falcons sorprenden al vencer a los Buffalo Bills

Atlanta Falcons sorprenden al vencer a los Buffalo Bills

Gran Premio de Estados Unidos 2025: Horarios y transmisión para ver EN VIVO la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos 2025: Horarios y transmisión para ver EN VIVO la Fórmula 1

El Vasco Aguirre pide a sus jugadores redoblar esfuerzos si quieren estar en el Mundial; ante Ecuador hará 7 cambios

El Vasco Aguirre pide a sus jugadores redoblar esfuerzos si quieren estar en el Mundial; ante Ecuador hará 7 cambios

Isaac Alarcón es liberado por los San Francisco 49ers

Isaac Alarcón es liberado por los San Francisco 49ers

Javier Aguirre mantiene advertencia en la Selección Mexicana: Quien no aguante vara no puede estar en el Mundial

Javier Aguirre mantiene advertencia en la Selección Mexicana: Quien no aguante vara no puede estar en el Mundial

Tras unos días de descanso, la Fórmula 1 llega al Circuito de las Américas para correr el Gran Premio de Estados Unidos, el cual marca la fecha número 19 de la temporada 2025.

Los pilotos llegan recién desempacados de Singapur, donde McLaren confirmó su dominio sobre el resto al conquistar el Campeonato Constructores.

George Russell se encargó de conquistar la victoria en el circuito callejero de Marina Bay, luego de una gran exhibición, imponiéndose a los pilotos del Team Papaya y a Max Verstappen.

Lee también:

El piloto neerlandés de Red Bull se encargó de subirse al segundo puesto del podio para seguir con el sueño de, por lo menos, alcanzar el subcampeonato.

Lando Norris (tercero) y Oscar Piastri (cuarto) volvieron a ser protagonistas de una nueva polémica dentro de la pista. Durante el arranque de la carrera, el inglés tocó la rueda delantera izquierda del australiano, quien le reclamó a su equipo por no dar la orden de devolverle la posición.

Lee también:

"Eso no es justo. Lo siento, no es justo. Sí, pero si él (Norris) tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo, entonces es una auténtica mierda evitarme", comentó Piastri en la radio.

Piastri llega a Estados Unidos con una ventaja de 22 puntos, la cual Norris quiere seguir acortando o hasta rebasar, por lo que Austin será un escenario ideal para hacerlo, pues en esta fecha contaremos con el formato Sprint.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Estados Unidos?

Viernes 17 de octubre

  • Práctica Libre 1 | 11:30 horas | Sky Sports y F1TV
  • Clasificación Sprint | 15:30 horas | Sky Sports y F1TV

Sábado 18 de octubre

  • Carrera Sprint | 11:00 horas | Sky Sports y F1TV
  • Clasificación | 15:00 horas | Sky Sports y F1TV

Domingo 19 de octubre

  • Carrera | 13:00 horas | Sky Sports y F1TV

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS