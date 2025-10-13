Gran Premio de Estados Unidos 2025: Horarios y transmisión para ver EN VIVO la Fórmula 1

Tras unos días de descanso, la Fórmula 1 llega al Circuito de las Américas para correr el Gran Premio de Estados Unidos, el cual marca la fecha número 19 de la temporada 2025.

Los pilotos llegan recién desempacados de Singapur, donde McLaren confirmó su dominio sobre el resto al conquistar el Campeonato Constructores.

George Russell se encargó de conquistar la victoria en el circuito callejero de Marina Bay, luego de una gran exhibición, imponiéndose a los pilotos del Team Papaya y a Max Verstappen.

Lee también: Javier Aguirre mantiene advertencia en la Selección Mexicana: Quien no aguante vara no puede estar en el Mundial

RACE WEEK!! 💨



This week, we're back racing in the United States of America! 🇺🇸🦅#F1 #USGP pic.twitter.com/EQiLA37uH6 — Formula 1 (@F1) October 13, 2025

El piloto neerlandés de Red Bull se encargó de subirse al segundo puesto del podio para seguir con el sueño de, por lo menos, alcanzar el subcampeonato.

Lando Norris (tercero) y Oscar Piastri (cuarto) volvieron a ser protagonistas de una nueva polémica dentro de la pista. Durante el arranque de la carrera, el inglés tocó la rueda delantera izquierda del australiano, quien le reclamó a su equipo por no dar la orden de devolverle la posición.

Lee también: Jorge Campos inspiraría el nuevo uniforme de porteros para México en la Copa del Mundo 2026

"Eso no es justo. Lo siento, no es justo. Sí, pero si él (Norris) tiene que evitar otro coche chocando con su compañero de equipo, entonces es una auténtica mierda evitarme", comentó Piastri en la radio.

Piastri llega a Estados Unidos con una ventaja de 22 puntos, la cual Norris quiere seguir acortando o hasta rebasar, por lo que Austin será un escenario ideal para hacerlo, pues en esta fecha contaremos con el formato Sprint.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Estados Unidos?

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1 | 11:30 horas | Sky Sports y F1TV

Clasificación Sprint | 15:30 horas | Sky Sports y F1TV

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint | 11:00 horas | Sky Sports y F1TV

Clasificación | 15:00 horas | Sky Sports y F1TV

Domingo 19 de octubre