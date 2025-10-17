Más Información

Rashee Rice volverá a jugar con los Chiefs después de un año: "Tenía muchas ganas de que llegara este momento"

En la Selección Mexicana Sub-17, creen que la ausencia de Gilberto Mora no les afectará en el Mundial

Shohei Ohtani lleva a Los Ángeles Dodgers a la Serie Mundial; de otro mundo la noche del japonés

Puebla "resucita" y derrota a los Xolos de Tijuana; consigue su segunda victoria en el Apertura 2025

Liga MX: Tigres vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título de las Grandes Ligas en una segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda en el beisbol.

La superestrella japonesa, de 31 años, bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Tras barrer a Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato, los Dodgers pugnarán por ser los primeros campeones en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

