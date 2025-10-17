Rashee Rice volverá a jugar con los Chiefs después de un año: "Tenía muchas ganas de que llegara este momento"

El tiempo llegó. Después de un año, Rashee Rice volverá a jugar un partido de temporada regular con los Chiefs de Kansas City y será este domingo ante los Raiders de Las Vegas en el estadio Arrowhead.

"Sí, esta semana es muy importante. Hace tiempo que no juego un partido de temporada regular con mis compañeros, así que estoy muy emocionado por salir al campo y competir", declaró Rice en conferencia de prensa previa al partido.

Entre lesiones y sanciones, el receptor abierto de los Jefes no juega desde el 29 de septiembre de 2024. Primero, se perdió la gran mayoría de la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Después, se declaró culpable de dos delitos graves por un accidente automovilístico en Dallas, entre ellos "colisión con lesiones corporales graves" y "exceso de velocidad en una autopista causando lesiones corporales".

Lee también Andy Reid encara con grandes expectativas el duelo contra Pete Carroll

¿Cómo pasó Rashee Rice este tiempo fuera de las canchas? 🤔



El receptor de los Chiefs confesó que aunque no podía jugar, entrenaba todos los días para regresar de la mejor manera y aportar al equipo pic.twitter.com/AE8CTAoXkY — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 17, 2025

Por lo mismo, aceptó la sanción de la NFL de suspenderlo los primeros seis partidos de la actual campaña por violar la política de conducta.

"Tenía muchas ganas de que llegara este momento, creo que han pasado unos 380 días desde la última vez que jugué un partido de la temporada regular", agregó Rashee, que aún no sabe cuánta participación tendrá en el partido contra Raiders, ya que, si bien Reid aseguró que jugará, no reveló cuánto protagonismo le dará.

Finalmente, Rice reveló que en el tiempo que no estuvo en el emparrillado, se fue a recuperar a Florida, donde el calor y la humedad le ayudaron a mantenerse en forma mientras ejercitaba de manera normal. Compartió que sus sesiones de ejercicio eran de lunes a viernes y luego hacía otra sesión el domingo, con el fin de imitar su rutina como lo que es durante una semana típica de partido.