Andy Reid encara con grandes expectativas el duelo contra Pete Carroll

Este domingo, dos futuros integrantes del Salón de la Fama —como Andy Reid y Pete Carroll— se enfrentarán en el Estadio Arrowhead, cuando los Raiders de Las Vegas (2-4) visiten a los Chiefs de Kansas City (3-3).

Los entrenadores más veteranos de la NFL se verán las caras por sexta ocasión en sus carreras, con récord favorable de tres victorias para el más joven de ellos, Andy Reid, que a sus 67 años busca seguir haciendo historia de la mano de Patrick Mahomes. Carroll, de 74 años, tiene 172 victorias en la liga.

Después de la victoria sobre los Lions de Detroit, los Jefes están ante la oportunidad de tener récord ganador por primera vez en la temporada. Para ello deberán superar a sus rivales divisionales en casa.

Lee también Diana Flores y su camino hacia convertirse en el rostro de la NFL; desea luchar por medallas en Los Ángeles 2028

🗣️ “Está en buena forma y lo que le hemos pedido lo ha cumplido”



El entrenador de los Chiefs habla sobre el regreso del receptor Rashee Rice este domingo contra Las Vegas Raiders pic.twitter.com/qYXa8N5jYk — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 17, 2025

"Estamos deseando afrontar el reto de jugar contra los Raiders, tienen un buen equipo de futbol americano. Se nota que mejoran cada semana, y Pete (Carroll) ha hecho un buen trabajo con eso, con grandes acompañantes como Tom McMahon, encargado de los equipos especiales, el coordinador ofensivo Chip Kelly que ha tenido una gran carrera y el coordinador defensivo Patrick Graham", declaró Reid en conferencia de prensa.

El cerebro detrás de los éxitos recientes de los Chiefs, dejó en claro que "sabemos que será una batalla" no sólo por la rivalidad entre franquicias, sino por la ambición de Kansas City de hilar triunfos consecutivos y por el reciente triunfo de Las Vegas ante los Titans.

Para este encuentro, el entrenador de los Chiefs contará de regreso con el corredor Rashee Rice, de quien destacó que "se ve en buena forma aunque no ha jugado; lo que le pedimos que hiciera, lo hizo bien. Y una cosa es evidente, mantuvo su nivel físico. Eso es siempre una preocupación cuando alguien se pierde unas semanas".

Lee también A 20 años del Cardinals vs 49ers en el Estadio Azteca; exitosa globalización de la NFL