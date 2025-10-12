Mariners vs Blue Jays: Horario y transmisión para ver EN VIVO Juego 1 de la Serie de Campeonato de MLB?

Arranca el camino hacia el Clásico de Otoño en la Liga Americana, donde los Mariners de Seattle se miden ante los Blue Jays de Toronto en la Serie de Campeonato de la MLB.

Este duelo tendrá un toque especial, ya que en el Rogers Center, Toronto, habrá participación mexicana. Andrés Muñoz, cerrador de Mariners, y Alejandro Kirk, cátcher de los Azulejos, estarán frente a frente en su misión por llegar a la Serie Mundial 2025, algo nunca antes visto en este deporte.

Los Mariners vivieron momentos de tensión en su Serie Divisional frente los Tigers de Detroit, llegando hasta el juego 5 que se extendió hasta la entrada 15, donde la novena marinera encontró la carrera de la victoria para meterse a la antesala de la Serie Mundial.

Rogers Centre: Home of the most epic #Postseason bat flips 😳 pic.twitter.com/26YszKlXEm — MLB (@MLB) October 12, 2025

Por su parte, Alejandro Kirk y su equipo le pasaron por encima a los Yankees de Nueva York, que solamente lograron ganarle un juego a los Blue Jays. Los de Toronto fueron de los mejores en la Liga Americana, por lo que no pasaron por Ronda de Comodines.

La afición mexicana estará al pendiente de este histórico juego, para saber qué pelotero tricolor comienza con el pie derecho su camino para el Clásico de Otoño.

¿Dónde ver EN VIVO Mariners vs Blue Jays?