Figura del ciclismo mundial se rinde ante Isaac del Toro: "Tiene un futuro brillante"

El 2025 ha significado para el ciclista mexicano Isaac del Toro un año increíble, en el que ha logrado, además de ganarse el respeto de sus compañeros en la élite del deporte, colocar su nombre en la historia por sus resultados en diferentes partes del mundo.

Con una marca de 15 triunfos, destacando el Giro della Toscana, la Vuelta a Burgos y el GP Industria & Artigianato, Del Toro únicamente se encuentra detrás de su compañero en el UAE, el esloveno Tadej Pogačar.

Los números del pedalista azteca no han pasado desapercibidos para Pogačar, quien, con la etiqueta de mejor del mundo en la actualidad, no dudó en hablar de Isaac, asegurando que tiene un gran futuro en el deporte.

Luego de conquistar su quinta victoria en el Giro de Lombardía 2025, la gran estrella compartió una opinión sobre el mexicano, quien terminó quinto en esa misma prueba y fue fundamental para el resultado.

"Le dijimos que podía quedarse con los demás si yo atacaba. Y si hubiera podido seguirme, entonces eso habría sido posible. Isaac hizo un trabajo fantástico hoy y tiene un futuro brillante por delante", mencionó.

Isaac del Toro ha manifestado interés en correr el Campeonato Nacional de Ciclismo en su ciudad natal, Ensenada, del 23 al 25 de octubre, lo que sería un gran cierre de temporada ante su gente.