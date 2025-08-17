Marcelo Frigério acepta su molestia con el arbitraje del Clásico Capitalino, pero prefiere cuidar sus palabras: “Tengo que mirar mejor”

Marcelo Frigério prefirió cuidar sus palabras, pese a que la molestia era evidente en su rostro: el estratega de Pumas estaba enojado por las decisiones arbitrales que definieron la victoria (2-3) del América en el Clásico Capitalino Femenil.

“Yo no quiero hablar. [...] Tengo que mirar mejor para poder hablar y no hacerlo con la cabeza caliente por el fervor del partido, pero dentro de la cancha estaba muy molesto con algunas decisiones del arbitraje”, reconoció en conferencia de prensa.

En la cancha del Estadio Olímpico Universitario, las auriazules perdieron el invicto. La victoria se les escapó de las manos, después de que la árbitra Itzel Hernández marcara dos penales en favor del América. Una historia que se dio en un lapso de cuatro minutos, firmando la derrota de las locales.

“No tengo que venir aquí a hablar fuerte, sino que tengo que mirar mejor. El tema que más nos deja tristes es el penal, pero tengo que ver todo mejor. No voy a hablar nada sin tener la convicción”, aseveró el director técnico.

Más allá de la controversia, Frigério elogió el estilo de juego de las americanistas.

Además, se mostró orgulloso por el rendimiento que entregaron sus futbolistas en la séptima fecha del Apertura 2025.

“Los dos equipos le hicieron valer todo a la afición que estuvo aquí. Estoy contento con mi equipo y estoy seguro de que estamos avanzando y eso nos hace fuertes”, concluyó Frigério.

Pumas verá nuevamente acción en la Jornada 8 del torneo, donde recibirá la visita de Tijuana.

