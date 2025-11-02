Los Dodgers se coronaron en el cumpleaños de Fernando Valenzuela; El Toro fue el amuleto de Los Ángeles por esta razón

Si había una razón para hacer más emotiva la coronación de Los Ángeles Dodgers en esta temporada, hay que dar una vistazo al uniforme que portaron los angelinos y la fecha en la que pusieron fin a una larga y tensa Serie Mundial de siete juegos ante los Blue Jays.

El 22 de octubre de 2024 falleció Fernando "El Toro" Valenzuela, una leyenda de los Dodgers e histórico irrepetible de las Grandes Ligas. En su honor, la novena de Los Ángeles decidió portar un parche con el nombre del expitcher y el legendario número 34, para la Serie Mundial frente a los Yankees de Nueva York.

Pero esta muestra de agradecimiento para Valenzuela se extendió también para toda la temporada 2025, misma que finalizó con el bicampeonato de los Dodgers luego de vencer en siete juegos a los Blue Jays de Toronto.

Si no era suficiente, habría que revisar el calendario. Ayer, en pleno 1 de noviembre, Fernando Valenzuela hubiera cumplido 65 años, justo el día en que los Dodgers consiguieron su noveno título y el día que significó el fin para el parche que portaban en honor al Toro de Etchohuaquila.

Horas antes del partido, el equipo de Los Ángeles publicó en sus redes sociales el mensaje: "Feliz cumpleaños, Fernando. Te echamos de menos" junto a una fotografía del sonorense.

Aún en vida, los Dodgers retiraron el número 34 de Fernando Valenzuela. En agosto de 2023, con una emotiva ceremonia para el ganador de dos Series Mundiales con los angelinos, el histórico dorsal se sumó a los números retirados por parte de la franquicia azul.