NBA en México: Anthony Davis es baja de Mavericks para enfrentar a Pistons

Un par de horas antes del partido de la NBA en México entre los Mavericks de Dallas y los Pistons de Detroit, se confirmó una de las peores noticias para los amantes del deporte ráfaga que se dieron cita en la Arena Ciudad de México: Anthony Davis se perderá el partido por lesión.

En conferencia de prensa previa al partido, Jason Kidd confirmó que el ala-pívot no jugará en la Ciudad de México.

Esto se debe a una distensión leve en la pantorrilla, misma que lo retiró de la duela en el último partido de los Mavericks frente a los Pacers de Indiana.

No obstante, J.B. Bickerstaff, entrenador de los Pistons, aseguró que su baja no significa una ventaja para Detroit.

"Davis es un jugador fenomenal. Es una gran fuerza en ambos lados de la cancha, pero su ausencia no lo vemos como una ventaja; Mavs todavía tiene mucho talento y jugadores que atacarán la canasta y anotarán, que buscarán meter presión, así que nosotros nos enfocamos en nosotros, en dar nuestro mejor partido y si jugamos como debemos, me gusta nuestras posibilidades en el último cuarto", declaró.

🚨 NO JUGARÁ DAVIS 🚨



QUIERE UN EQUIPO DE LA NBA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Así mismo, al ser cuestionado sobre la pasión que se vive en México cada vez que viene la NBA, Kidd fue contundente: quiere un equipo de la mejor liga de baloncesto en el mundo, en la capital del país.

"Es muy importante jugar en Ciudad de México, acá hay un equipo de la G League y sería genial que la Ciudad de México sea anfitriona de un equipo de la NBA. Acá se vive el basquetbol a un nivel muy alto y ojalá haya un equipo pronto en la NBA", declaró el entrenador de los Mavs.