Lamine Yamal confirma el final de su relación con Nicki Nicole; rechaza haber sido infiel

La famosa pareja de Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin, al menos así lo confirmó el futbolista del Barcelona. Después de tres meses de relación, tomarán caminos separados.

En el programa 'D Corazón', el astro español de 18 años respondió a las acusaciones de infidelidad en su contra tras una fiesta en Milán.

Lee también MLB: Estos son todos los mexicanos que ganaron la Serie Mundial

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, aseguró Yamal.

Por ahora, la artista argentina no se ha pronunciado al respecto.

Lee también Cristiano Ronaldo Jr marcó su primer gol con la selección sub-16 de Portugal