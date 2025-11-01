MLB: Estos son todos los mexicanos que ganaron la Serie Mundial

Este sábado los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto definirán al campeón de la Serie Mundial de la MLB, en la cual el receptor mexicano Alejandro Kirk podría unirse a una lista privilegiada de peloteros aztecas que se consagraron en las Grandes Ligas.

El tijuanense ya hizo historia en esta Serie Mundial al ser el primer mexicano en pegar un cuadrangular en la definición por el título y además, sus destacadas actuaciones han logrado que se gane el corazón de la afición canadiense.

Desde que se inició la fase moderna del beisbol en 1903, 13 peloteros mexicanos fueron campeones de las Grandes Ligas; el primero fue Horacio Piña con los Athletics de Oakland en 1973.

A continuación, les presentamos la lista completa de mexicanos campeones en la MLB.

LA LISTA COMPLETA DE PELOTEROS MEXICANOS QUE GANARON LA SERIE MUNDIAL

Horacio Piña (campeón en 1973 con los Athletics de Oakland)

Enrique Romo (campeón en 1979 con los Pirates de Pittsburgh)

Fernando Valenzuela (campeón en 1981 con los Dodgers de Los Ángeles)

Aurelio López (campeón en 1984 con los Tigers de Detroit)

José Orta (campeón en 1985 con los Royals de Kansas City)

Erubiel Durazo (campeón en 2001 con los Diamondbacks de Arizona)

Benjamín Gil (campeón en 2022 con los Angels de Anaheim)

Alfredo Aceves (campeón en 2009 con los Yankees de New York)

Sergio Romo (campeón en 2010, 2012 y 2014 con los Giants de San Francisco)

Jaime García (campeón en 2011 con los Cardinals de St. Louis)

Fernando Salas (campeón en 2011 con los Cardinals de St. Louis)

Víctor González (campeón en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles)

Julio Urías (campeón en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles)

José Urquidy (campeón en 2022 con los Astros de Houston)

