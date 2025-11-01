Cruz Azul conquista los mejores MEMES; la afición celeste celebra la derrota de Puebla

La “Máquina” de Cruz Azul se apropió del liderato del Apertura 2025… Al menos, momentáneamente. Bajo la noche del Estadio Cuauhtémoc, los cementeros firmaron una victoria (0-3) ante “La Franja” de Puebla.

Los goles de Mateusz Bogusz, Ángel Márquez y Omar Campos pintaron de celeste el recinto y de paso, hundieron definitivamente al Puebla en el sótano de la tabla general del torneo.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Especialmente, de aficionados que celebraron la victoria de Cruz Azul y su liderato, a la espera de qué pasará con los resultados de Toluca y Tigres.

Estos son los memes que dejó el partido.

Lee también Cruz Azul se adueña momentáneamente del liderato; derrota con tres goles a Puebla

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Cruz Azul ante Puebla

YA NI CABEN LOS EQUIPOS NO SEAN CABRONES 😭 pic.twitter.com/P4UngR7eZV — Club Puebla Shitposting (@ClubPueblaShit1) November 1, 2025

Bogusz no celebró su gol, se nos va en diciembre 😞 pic.twitter.com/UwDijOv2rW — el wey (@AldoTheWey) November 1, 2025

El palmeiras y el Flamengo viendo el partido: pic.twitter.com/IDeTpZE32A — Luis (@GiakouBoss) November 1, 2025

Y como cereza del pastel gol de Omar campos que convierte su primer gol del torneo



Puebla 0-3 CRUZ AZUL https://t.co/b0LtSTOOdq pic.twitter.com/93S3arZONK — emistickmin22 (@emistickmin22) November 1, 2025