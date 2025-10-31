Más Información

Cruz Azul se adueña momentáneamente del liderato; derrota con tres goles a Puebla

Dodgers vence a Toronto en dramático duelo y manda la Serie Mundial a un definitivo Juego 7

Necaxa le da un fuerte golpe a Santos Laguna; revive su esperanza de meterse al Play-In del Apertura 2025

Isaac del Toro encabeza la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes; recibirá reconocimiento de Claudia Sheinbaum

¿Se pierde el Mundial 2026? Chino Huerta se lesiona con el Anderlecht y se desconoce la gravedad

El estratega argentino, , lo advirtió: Cruz Azul no descansará hasta apropiarse del liderato. Dicho y hecho, después de derrotar a “La Franja” de Puebla, los cementeros se adueñaron momentáneamente del primer lugar de la tabla general del Apertura 2025.

Corría el minuto treinta y dos del partido cuando Mateusz Bogusz remató dentro del área, pintando de celeste el Estadio Cuauhtémoc.

El segundo tanto no tardó en llegar. En el cincuenta y seis, Ángel Márquez tomó ventaja para los celestes. Y rumbo al final del partido, en el ochenta y tres, Omar Campos selló la victoria de la “Máquina”.

Por lo pronto, Cruz Azul deberá esperar los resultados de Toluca y Tigres para definir el futuro del liderato.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, le harán frente a los auriazules de Pumas. Ambos con la necesidad de una victoria: los celestes en la búsqueda de concretar el liderato y los universitarios con la urgencia de “colarse” en el Play-In del Apertura 2025.

Mateusz Bogusz - Foto: Imago7
