América tendría en la mira a un futbolista de Necaxa; sería refuerzo para el Clausura 2026

Pese a que todavía no termina la fase regular del Apertura 2025, ya existen rumores sobre los refuerzos que las “Águilas” del América contratarían con la mirada puesta en el Clausura 2026. Un nombre que resuena en el seno azulcrema es de Agustín Palavecino, futbolista de Necaxa.

De acuerdo a reportes de TUDN, Palavecino es una posible opción. Sin embargo, no es definitiva.

“No es el momento en el cual la directiva esté enfocado si esos rumores son o no. En su momento era opción buscar a alguien por la derecha, pero con la renovación de Brian Rodríguez lo puedes tirar por ese costado y ya tienes a dos, con Alejandro Zendejas. Cuando Sebastián Cáceres estuvo muy cerca de ir a jugar a Inglaterra habían buscado a un hombre de media cancha. Entonces, sí veo muy probable que en enero llegue Palavecino”, adelantó el reportero Julio Ibáñez.

Agustín Palavecino se desempeña como mediocampista con los “Rayos” de Necaxa. En este torneo, ha disputado catorce partidos, donde suma dos goles y dos asistencias.

“Hay que esperar si, dentro de los planes de modificar, está buscar a alguien de media cancha. Y sí creo que va a llegar alguien de media cancha”, concluyó Ibáñez.

De momento, América se encuentra en la lucha por conquistar el liderato del Apertura 2025. Una misión complicada, ya que ocupan la cuarta posición por debajo de Toluca, Tigres y Cruz Azul.

¿Cuándo será el próximo partido de América en el Apertura 2025?

Sábado, 1 de noviembre

América vs León | 21:10 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

