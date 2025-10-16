Lorena Ochoa, la inspiración desde los 13 años detrás de la carrera exitosa de Gaby López 

Gabriela López empezó a jugar al golf a los cinco años de edad y apenas a los 16 supo ser campeona del mundo juvenil.

Ese primer gran logro en su carrera llegó tres años después de conocer a la mejor golfista mexicana en la historia, Lorena Ochoa, quien pasó de ser su modelo a seguir y mentora a una amiga cercana.

“Lorena es más que una amiga, es la inspiración por la que estoy aquí. Tenerla cerquita siempre ha sido un regalo para mí. Yo aprendí que quería ser profesional a los 13 años, cuando practiqué golf con ella en Guadalajara. Ella estaba a punto de ser la número uno del mundo; entonces, para mí, saber que alguien como ella viene de un país como yo, que se ve como yo, me hizo sentirla no tan lejos y que estaba más cerca de mi sueño de lo que creía”, confesó Gaby, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Después de ser campeona mundial juvenil en cinco ocasiones, Ochoa se unió al circuito profesional en 2002 y fue elegida Novata del Año en 2003.

Tomó el primer puesto del ranking mundial en 2007 y se mantuvo en la cima durante 158 semanas consecutivas.

Consagrada como la mejor golfista de la LPGA, ganó 27 torneos, incluyendo dos majors: El British Open y el Kraft Nabisco.

A través del deporte, la originaria de Guadalajara se convirtió en una de las deportistas con mayor impacto social en México.

Se retiró en 2010 y su huella trascendió los campos de golf. Incluso, al día de hoy, Gaby se acuerda de los consejos que recibió por parte de Lorena para llevar su carrera al siguiente nivel.

“Lorena me ha dado muchos consejos, como siempre hacer las cosas bien hechas, de forma profesional. Cuando me presentaba a entrenar o al gimnasio, era al 100 por ciento. Me ayudó a tomarme las cosas de forma más seria, hizo que me sienta más comprometida con mi sueño y eso generó que mis acciones tengan congruencia”, agregó Gaby, una de las grandes alumnas de la mejor.