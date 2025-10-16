NFL: Los Steelers visitan a los Bengals en un duelo de veteranos en Cincinnati para abrir la semana 7

La Semana 7 de la NFL abre con un duelo entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, los dos quarterbacks más veteranos en la Liga, quienes se verán las caras por cuarta ocasión en sus carreras, en la visita de los Steelers de Pittsburgh a los Bengals de Cincinnati en el estadio Paycor.

La rivalidad entre Rodgers, de 41 años, y Flacco, de 40, presenta un saldo favorable de tres victorias para el cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NFL, ahora al frente de unos Steelers que son líderes en el Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (4-1) viene de vencer a los Browns de Cleveland y, de cara a su segundo partido divisional en la temporada, confían en el veterano pasador para sumar su cuarta victoria al hilo.

En el emparrillado, Aaron no deja entrever su edad, ya que su promedio de velocidad al lanzar es de 2.57 segundos, el segundo más rápido en la NFL. Además, es sublíder en la Americana, gracias a un índice de pasador de 105.4, con 10 envíos de anotación y tres intercepciones.

Por su parte, los Bengals (2-4) se acomodan en el segundo lugar de la división y necesitan la victoria para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. La llegada de Flacco, después de la lesión de Joe Burrow y la gran irregularidad de Jake Browning, es un grito de auxilio en búsqueda de un líder a la ofensiva que mantenga vivas las esperanzas del equipo de avanzar a Playoffs.

En su debut contra los Packers de Green Bay, Flacco lanzó para 219 yardas y dos anotaciones, aunque no pudo evitar la derrota en Lambeau Field, por lo que les urge conseguir una victoria.