Más Información

Niña rompe internet con su fiesta de cumpleaños estilo Penta Zero Miedo

Niña rompe internet con su fiesta de cumpleaños estilo Penta Zero Miedo

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 7?

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 7?

Televisa firma acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1 hasta 2028

Televisa firma acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1 hasta 2028

Luis Fernando Tena recibe el voto de confianza de la afición y la prensa en Guatemala para llegar a la Copa del Mundo de 2026

Luis Fernando Tena recibe el voto de confianza de la afición y la prensa en Guatemala para llegar a la Copa del Mundo de 2026

Nicolás Larcamón enfrenta su primer Clásico Joven; ganarle al América puede cambiarle el año a Cruz Azul

Nicolás Larcamón enfrenta su primer Clásico Joven; ganarle al América puede cambiarle el año a Cruz Azul

Este jueves comienza la semana 7 de la con el clásico divisional entre los Bengals de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh en el estadio Paycor, hogar de los bengalíes. En el atractivo duelo de veteranos entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, se abrirá el telón a una nueva jornada en la mejor liga de futbol americano en el mundo.

El domingo habrá 12 partidos donde destacan los cruces entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, que buscarán su primera semana con récord ganador de la temporada, Colts y Chargers y el cruce entre Commanders y Cowboys.

Lee también

El lunes habrá doble cartelera con la visita de los Buccaneers de Tampa Bay a Detroit para enfrentar a los Lions y el cruce entre los Texans de Houston y los Seahawks de Seattle.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la semana 7 en la NFL.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 7 DE LA NFL EN VIVO?

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

  • Día: Jueves 16 de octubre
  • Hora: 18:15 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Los Ángeles Rams vs Jacksonville Jaguars

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 7:30 horas
  • Transmisión: NFL Game Pass

New Orleans Saints vs Chicago Bears

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: NFL Game Pass

Lee también

Miami Dolphins vs Cleveland Browns

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: ViX

Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Carolina Panthers vs New York Jets

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: NFL Game Pass

New England Patriots vs Tennessee Titans

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 11:00 horas
  • Transmisión: FOX Sports

New York Giants vs Denver Broncos

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 14:05 horas
  • Transmisión: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Los Ángeles Chargers

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 14:05 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Green Bay Packers vs Arizona Cardinals

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 14:05 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Washington Commanders vs Dallas Cowboys

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 14:05 horas
  • Transmisión: Canal 5

Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers

  • Día: Domingo 19 de octubre
  • Hora: 18:20 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions

  • Día: Lunes 20 de octubre
  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Houston Texans vs Seattle Seahawks

  • Día: Lunes 20 de octubre
  • Hora: 20:00 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

Obtén tu Game Pass en DAZN y mira todos los partidos de la NFL

https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1011l5gCq2

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS