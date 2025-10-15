NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 7?

Más Información
Luis Fernando Tena recibe el voto de confianza de la afición y la prensa en Guatemala para llegar a la Copa del Mundo de 2026
Este jueves comienza la semana 7 de la NFL con el clásico divisional entre los Bengals de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh en el estadio Paycor, hogar de los bengalíes. En el atractivo duelo de veteranos entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, se abrirá el telón a una nueva jornada en la mejor liga de futbol americano en el mundo.
El domingo habrá 12 partidos donde destacan los cruces entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, que buscarán su primera semana con récord ganador de la temporada, Colts y Chargers y el cruce entre Commanders y Cowboys.
El lunes habrá doble cartelera con la visita de los Buccaneers de Tampa Bay a Detroit para enfrentar a los Lions y el cruce entre los Texans de Houston y los Seahawks de Seattle.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la semana 7 en la NFL.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 7 DE LA NFL EN VIVO?
Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers
- Día: Jueves 16 de octubre
- Hora: 18:15 horas
- Transmisión: FOX Sports
Los Ángeles Rams vs Jacksonville Jaguars
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 7:30 horas
- Transmisión: NFL Game Pass
New Orleans Saints vs Chicago Bears
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: NFL Game Pass
Miami Dolphins vs Cleveland Browns
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: NFL Game Pass
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: ViX
Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: FOX Sports
Carolina Panthers vs New York Jets
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: NFL Game Pass
New England Patriots vs Tennessee Titans
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 11:00 horas
- Transmisión: FOX Sports
New York Giants vs Denver Broncos
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 14:05 horas
- Transmisión: NFL Game Pass
Indianapolis Colts vs Los Ángeles Chargers
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 14:05 horas
- Transmisión: FOX Sports
Green Bay Packers vs Arizona Cardinals
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 14:05 horas
- Transmisión: FOX Sports
Washington Commanders vs Dallas Cowboys
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 14:05 horas
- Transmisión: Canal 5
Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers
- Día: Domingo 19 de octubre
- Hora: 18:20 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions
- Día: Lunes 20 de octubre
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
Houston Texans vs Seattle Seahawks
- Día: Lunes 20 de octubre
- Hora: 20:00 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
