NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semana 7?

Este jueves comienza la semana 7 de la NFL con el clásico divisional entre los Bengals de Cincinnati y los Steelers de Pittsburgh en el estadio Paycor, hogar de los bengalíes. En el atractivo duelo de veteranos entre Aaron Rodgers y Joe Flacco, se abrirá el telón a una nueva jornada en la mejor liga de futbol americano en el mundo.

El domingo habrá 12 partidos donde destacan los cruces entre Rams y Jaguars, Eagles y Vikings, Raiders y Chiefs, que buscarán su primera semana con récord ganador de la temporada, Colts y Chargers y el cruce entre Commanders y Cowboys.

El lunes habrá doble cartelera con la visita de los Buccaneers de Tampa Bay a Detroit para enfrentar a los Lions y el cruce entre los Texans de Houston y los Seahawks de Seattle.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de la semana 7 en la NFL.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA SEMANA 7 DE LA NFL EN VIVO?

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Día: Jueves 16 de octubre

Hora: 18:15 horas

Transmisión: FOX Sports

Los Ángeles Rams vs Jacksonville Jaguars

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 7:30 horas

Transmisión: NFL Game Pass

New Orleans Saints vs Chicago Bears

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: NFL Game Pass

Miami Dolphins vs Cleveland Browns

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: ViX

Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: FOX Sports

Carolina Panthers vs New York Jets

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: NFL Game Pass

New England Patriots vs Tennessee Titans

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: FOX Sports

New York Giants vs Denver Broncos

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 14:05 horas

Transmisión: NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Los Ángeles Chargers

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 14:05 horas

Transmisión: FOX Sports

Green Bay Packers vs Arizona Cardinals

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 14:05 horas

Transmisión: FOX Sports

Washington Commanders vs Dallas Cowboys

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 14:05 horas

Transmisión: Canal 5

Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers

Día: Domingo 19 de octubre

Hora: 18:20 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions

Día: Lunes 20 de octubre

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Houston Texans vs Seattle Seahawks

Día: Lunes 20 de octubre

Hora: 20:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

