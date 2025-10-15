Televisa firma acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1 hasta 2028

Luego de días llenos de incertidumbre para los aficionados del deporte motor en México, Televisa ha anunciado oficialmente la firma de un acuerdo multianual que le permitirá transmitir la Fórmula 1 en México hasta el año 2028.

Mediante sus redes sociales, la empresa compartió su emoción por lograr un acuerdo con la máxima categoría, llevando a los televidentes una gran cantidad de contenidos.

La alianza, que generó calma entre los fanáticos, incluye la transmisión de todas las carreras del calendario oficial, así como contenido exclusivo, análisis, entrevistas y cobertura especial de los Grandes Premios más relevantes, incluyendo el Gran Premio de México.

Será mediante la señal de Sky Sports que los usuarios podrán dar seguimiento a la actividad de la F1 en todo el planeta, llevando también una oferta a la televisión abierta, que tendrá un total de tres Grandes Premios por temporada.

El trabajo entre ambas partes comenzará este fin de semana con el GP de Austin, una de las carreras más emocionantes del calendario, y seguirá con el GP de México.

“Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1 será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, comenzando con las transmisiones de los Grandes Premios de Austin y México”, mencionó Olek Loewenstein, presidente global de deportes de TelevisaUnivision.