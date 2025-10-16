Gaby López quiere un trofeo más antes de retirarse

Gabriela López tiene tres victorias en la LPGA y más de cinco millones dólares en ganancias, desde su debut en el máximo circuito del golf femenil; sin embargo, a sus 31 años, lejos de sentirse satisfecha, aún mantiene viva la ilusión y el hambre de conquistar un nuevo trofeo.

Esta temporada, la jugadora capitalina pasó el corte en 14 de 20 torneos y, aunque no pudo ganar, cinco veces quedó dentro del Top 10. Su mejor resultado fue un cuarto lugar en el HSBC Women’s World Championship.

Tan sólo durante este año, se adjudicó más de 756 mil dólares dentro de un campo de golf. Además, fue una pieza fundamental para el regreso de la LPGA a México, con el Riviera Maya Open en Mayakoba, donde lamentablemente no pudo avanzar a las rondas finales. No obstante, la mentalidad y ambición explican los éxitos a lo largo de su carrera.

“Estoy motivada para seguir buscando mi siguiente trofeo. Trabajo incansablemente para levantar otra copa, pero sigo disfrutando mucho el golf. Me levanto todos los días con el deseo de ser mejor y no trato de pensar tan a largo plazo”, confesó López, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La mexicana no tiene una fecha pensada para su retiro como profesional, aunque confesó que —una vez que suceda— siempre estará cerca de su amado deporte. Mientras tanto, disfruta el presente.

“El paso firme será lo que va a dictar el fin de mi carrera. No jugaré golf toda mi vida, pero siempre estaré involucrada. Todavía me queda mucho más por delante para trabajar y ganar otro trofeo”, concluyó Gaby.