Niña rompe internet con su fiesta de cumpleaños estilo Penta Zero Miedo

La lucha libre mexicana y sus exponentes se encuentran viviendo un gran momento, al tener una exposición increíble con eventos de talla internacional de compañías como WWE y AEW.

En esa lista de figuras destaca Penta, luchador originario de Ecatepec de Morelos, quien, luego de años de esfuerzo y pasión por el deporte, logró firmar con la empresa liderada por Triple H.

El impacto del enmascarado, quien es sensación por su capacidad en el ring, fue motivo de inspiración para una pequeña, quien lo tomó como ídolo y decidió celebrar su cumpleaños con una fiesta temática de Penta.

En un video compartido por la usuaria de TikTok veronica.e59, se puede ver y disfrutar el momento exacto en el que la pequeña América ingresó por la puerta iluminada, replicando los movimientos e indumentaria del luchador.

“Cuando tu princesa te pide fiesta de la @WWE @penta_zero_miedo”, comentó la madre, recibiendo respuesta de la empresa, que felicitó a la menor por un año más de vida.

“No nos llegó la invitación. ¡Feliz cumpleaños!”, se puede leer en el contenido que alcanzó más de 370 mil visualizaciones, 45 mil me gusta y 860 comentarios.