Gaby López busca dejar un impacto que trascienda el deporte

Tener un ídolo a quien admirar y tomar como inspiración es clave para perseguir una carrera deportiva. Si esa figura —además— se interesa en ayudar a los jóvenes talentos y se involucra de forma activa para impulsarlos hacia el profesionalismo, es mejor. Esa es la misión que ha adoptado Gabriela López con distintas acciones, desde ser embajadora de torneos con fines de caridad hasta tener su propio campeonato y ser la cara de una empresa de gorras exclusivas para mujeres.

Con el recuerdo de cómo Lorena Ochoa impactó en su carrera, quiere dejar su huella en la próxima generación de golfistas mexicanos.

En septiembre, presentó el Gaby López Open, un torneo que forma parte del Junior Nations Golf League (JUNGLE) y AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series), que busca revolucionar el golf juvenil en Latinoamérica, acercando a 113 jugadores (esta edición tuvo 83 hombres y 30 mujeres) a mostrar su talento ante reclutadores de las mejores universidades en Estados Unidos, con una bastante revolucionaria aplicación.

“Esa es mi misión, que los niños vean que, si yo pude, ellos pueden”, expresó Gaby a EL UNIVERSAL Deportes.

“A través del deporte, yo recibí una segunda educación. Es algo que me emociona y motiva mucho. Los niños y niñas me pedían consejos de cómo llegar a la universidad, cómo ser profesionales. Les dije que deben tomarse en serio sus acciones, no hay que hacer las cosas a medias. Para cualquier consejo que necesiten, voy a estar”, confesó la golfista.

El camino a convertirse en un deportista de alto rendimiento es difícil.