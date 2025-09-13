Liga MX: Toluca vuelve a ganar en casa tras dos meses sin hacerlo en liga; venció 3-1 a Puebla

Los Diablos Rojos volvieron a regalarle una alegría a su afición, misma que esperó más de dos meses para celebrar un triunfo liguero en calidad de local. El Puebla se plantó en el estadio Nemesio Diez como víctima y sucumbió ante los monarcas del futbol mexicano.

El 13 de julio fue la primera y única victoria del equipo dirigido por Antonio Mohamed cuando derrotaron 3-1 a Necaxa en la Jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto poblano resistió media hora el cero hasta que un costoso error de su portero Julio González le dio a los Diablos la oportunidad de abrir el marcador.

El guardameta de La Franja dejó el balón a la deriva en una jugada a balón parado que encontró el botín de Federico Pereira, quien marcó el primer gol del equipo local. Durante 50 minutos el duelo tuvo llegadas, pero ninguno de los dos equipos pudo concretar el daño al rival.

Fue hasta el 80’ cuando Jesús Gallardo amplió la ventaja local con un zurdazo que venció a González, con quien comparte ADN auriazul. Cuando el partido pintaba para terminar 2-0 en favor de los Diablos, Puebla se acercó en el marcador con un penal que ejecutó Fernando Monárrez que tras impactar el travesaño ingresó apenas al arco. El VAR tuvo que dar por válido el gol, poniendo en aprietos a los locales.

Al 89’ Oswaldo Virgen aniquiló la ilusión poblana con un golazo de media vuelta desde afuera del área que tomó desprevenido a Julio González y sentenció el segundo triunfo como local para los Diablos en el presente torneo.